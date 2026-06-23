Игорь Седов и депутаты Городской Думы Астрахани приняли участие в мероприятиях Дня памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны в Астрахани прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие Председатель Городской Думы Игорь Седов, депутаты области и города, ветераны, кадеты и представители органов власти и общественных организаций.





Торжественная церемония возложения цветов и венков состоялась сразу у нескольких мемориалов. Так,, памятные мероприятия с участием депутатов прошли у обелиска «Братская могила советских воинов» на центральном кладбище, у Памятного знака жертвам военных кораблей на бульваре Победы, у мемориального комплекса в честь героев ВОВ, в скере по улице Наташи Качуевской.

"День памяти и скорби — это время, когда мы вспоминаем о тех, кто сражался за нашу свободу. Астрахань, как и многие другие города, продолжает хранить память о своих героях, объединяя поколения", - отметил Игорь Седов.