Челябинской области дали 7,83 млрд на университетский кампус

Правительство дало 31,5 млрд руб. на создание сети современных университетских кампусов в различных регионах страны. Часть этих денег получит Челябинская область.

Деньги заложены в федеральном бюджете на 2026-28 гг. Они поступят в субъекты, чьи заявки на создание кампусов были одобрены Минобрнауки. Это Башкортостан, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.

"Средства помогут этим регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске и своевременно ввести их в эксплуатацию", – цитирует пресс-служба Правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, в 2026 г. Южный Урал получит 5,2 млрд руб., в 2027 г. – 2,63 млрд руб.