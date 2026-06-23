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Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Власти Новосибирска расселяют жильцов после взрыва газа в жилом доме

Глава Калининского района Герман Шатула сообщил, что администрация подбирает временное жилье для трех семей, которые лишились крова после взрыва в трехэтажке. Еще 11 семей уже попросили у города социальную помощь. В доме на улице Народной официально живут 37 человек, но после происшествия здание стало опасным, и оставаться в нем нельзя. Власти уделяют особое внимание семьям с детьми: их стараются на время устроить в лагеря отдыха. Сейчас чиновники работают с каждым жильцом индивидуально, чтобы помочь людям справиться с последствиями катастрофы.

Газ в доме №57 взорвался 19 июня, после чего пламя быстро охватило крышу здания. Огонь уничтожил 600 квадратных метров кровли, но спасатели успели вывести из опасной зоны четырех человек. Двоих пострадавших медики доставили в больницу. Следственный комитет уже завел уголовное дело, так как услуги по содержанию дома не отвечали требованиям безопасности. Пока эксперты осматривают разрушенные конструкции, городские службы решают, где будут жить люди из 20 пострадавших квартир и какую финансовую поддержку они получат в ближайшее время.

Теги: газ, взрыв, многоэтажка


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