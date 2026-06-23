В РФ зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда

Российская туристка заразилась опасной тропической инфекцией мелиоидоз во время отдыха в Таиланде, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, заболевшая посещала в Таиланде различные экскурсии, в том числе ферму слонов.

В России уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.

Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Основные симптомы мелиоидоза – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.