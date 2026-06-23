Городская Дума Астрахани приняла решение о дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 15

Депутаты Городской Думы Астрахани приняли решение о дополнительных выборах.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Городской Думы Астрахани восьмого созыва Михаила Заплавнова, вопрос о назначении выборов стал одним из главных на состоявшемся накануне под председательством Игоря Седова заседании представительного органа города Астрахани. Депутаты Городской Думы единогласно приняли решение о дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 15.

Голосование граждан будет проходить в единый день голосования — 20 сентября 2026 года.

Таким образом, в этот значимый для региона день избиратели округа не только примут участие в выборах федерального и областного уровней, но и определят своего представителя в городском парламенте.