СР предлагает взимать налог с мигрантов за переводы за рубеж

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о взимании 3% с каждого трансграничного перевода.

Они отмечают, что мигранты переводят из России в свои страны 8-9 млрд долларов ежегодно. Эта огромная сумма, которая не облагается никакими налогами, то есть государство остается в стороне. Если учесть, что часть мигрантов не платит и налоги в России, то такая безучастность государства неприемлема. Российский бюджет от этих денежных потоков не получает ни копейки, все получают банки.

"Прибавка не помешает, тем более в кои-то веки она будет получена не за счет наших граждан", - написал лидер партии Сергей Миронов.

