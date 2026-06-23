Власти закроют мошенникам доступ к eSIM и техническим сим-картам

Российское правительство обсуждает жесткие правила для работы eSIM и M2M-карт, которые обычно стоят в банкоматах, навигаторах и датчиках. Власти хотят выделить такие сим-карты в отдельную группу и запретить владельцам использовать их для обычных звонков или отправки СМС. Кроме того, чиновники планируют ввести обязательную проверку личности для каждого пользователя и закрыть возможность активировать виртуальные eSIM из-за границы. Эти меры могут войти в новый пакет законов против мошенников, так как сейчас преступники часто используют технические каналы связи для анонимных обзвонов, сообщает "Ъ".

Сегодня в России работает около 60 миллионов M2M-карт, и большинство из них оформлено на компании. Эксперты отмечают, что этот рынок находится в "серой зоне": дилеры часто продают обычные сим-карты под видом технических, чтобы покупателям не нужно было предъявлять паспорт.

Минцифры подтверждает, что разработка новых правил идет полным ходом, хотя финальный список ограничений еще обсуждается. Операторы связи пока воздерживаются от официальных комментариев, но специалисты уверены: главная цель реформы - оставить техническим картам только функцию передачи данных. Это лишит спамеров удобной лазейки, через которую они ежегодно похищают у граждан миллиарды рублей.

Ранее в России предложили внедрить специальные сим-карты для детей и пенсионеров с автоматической блокировкой любых звонков и сообщений с незнакомых номеров. По словам сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского, такая мера защитит уязвимых граждан от телефонных мошенников и террористов.