Паслер оценил степень повреждений в пострадавшей от урагана Кушве

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сегодня находится в Кушве, где продолжается устранение последствий урагана.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Паслер провел объезд города и оценил степень повреждений жилых и хозяйственных строений и социальных объектов. По данным свердловского минздрава, к утру 23 июня за помощью обратились 16 человек, один госпитализирован. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Образовательные учреждения Кушвы функционируют в полном объеме, пункт ЕГЭ начал работать по установленному графику. Для учеников поврежденной школы №6 экзамены организованы в другой школе.

"Часть детских садов требует восстановления, все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах. Детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме", - сообщили в департаменте.

В администрации Кушвинского муниципального округа организован прием заявлений жителей, имущество которых пострадало из-за сильного ветра. В пункте временного размещения сейчас находится один человек.

Напомним, что энергетики "Россети Урал" минувшей ночью возобновили электроснабжение Кушвы.