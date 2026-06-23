Восток и север Крыма остались без электричества

Третья часть Крыма осталась без энергоснабжения из-за "технологических нарушений в электрических сетях", сообщили в "Крымэнерго".

Отключились потребители в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Электроснабжение планируют восстановить "ориентировочно в течение суток".

Два дня назад тоже из-за "повреждений в электрических сетях" проблемы с электроснабжением возникли в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном районах республики.