В Анталье нашли мертвым российского туриста

В турецкой Анталье нашли тело российского туриста. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, однако, 51-летнему жителю Магнитогорска, приехавшему на отдых с сыном, вовремя не оказали медицинскую помощь.

Россиянина, лежавшего без движения, заметили жители района Муратпаша, они вызвали полицию. По информации Mash, накануне россиянин с жалобами на боль в районе сердца обращался в местную больницу, но его не стали госпитализировать. Позже он снова попытался обратиться к врачам, но скончался по дороге в медучреждение.