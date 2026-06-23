23 Июня 2026
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Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

В Техническом университете УГМК началась приемная кампания

Технический университет УГМК объявил о начале приемной кампании 2026 года. Абитуриенты могут подать документы на востребованные инженерные направления подготовки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Технический университет УГМК(2026)|Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью. Занятия ведут действующие специалисты отрасли, а студенты проходят практики на ведущих предприятиях.

Технический университет УГМК(2026)|Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

Обучение бесплатное – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Студенты обеспечены комфортными условиями проживания, современной учебной и лабораторной базой.

Общежитие Технического университета УГМК(2026)|Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

Направления подготовки по высшему образованию Технического университета УГМК на 2026 год:

  • Горное дело (специалитет)
  • Металлургия
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Технологические машины и оборудование
  • Информатика и вычислительная техника
  • Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
  • Экономика

"Сегодня для выпускников школ и их родителей настала нервная пора, ведь нужно принять решение не просто выбрать вуз, а фактически спланировать свою будущую жизнь, карьеру, достаток и гарантии надежности этого будущего. И я бы посоветовал учитывать то, что именно инженерные профессии вновь становятся одними из самых востребованных в стране. А наш университет готовит специалистов, которые уже с первого курса погружаются в работу ведущих предприятий, а после окончания вуза сразу смогут влиться в инженерные коллективы предприятий", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК(2026)|Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

Документы для поступления можно подать лично по адресу: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский д. 3, каб. 202 или через Госуслуги. Дополнительную информацию вы можете уточнить по телефону: 8 343 288-76-90

В этом году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX – это наивысшая позиция среди всех частных технических вузов. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.

Спортивный зал в общежитии Технического университета УГМК(2026)|Фото предоставлено Техническим университетом УГМК

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.

Справка

Технический университет УГМК – это единственный частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет более 98%.

Теги: приемная кампания, Технический университет УГМК


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