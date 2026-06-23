Теперь порознь. ЕС разделит Украину и Молдавию в переговорах о вступлении

ЕС намерен разделить переговорные процессы по вступлению Молдавии и Украины. Ранее эти бывшие советские республики рассматривались вместе.

Однако теперь, после открытия первого переговорного кластера в ЕС считают, что каждая страна должна отвечать за себя и реформы в одной стране не связаны с реформами в другой. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что в Молдавии они идут быстрее, чем на Украине.

Обе страны считаются технически готовыми к запуску всех шести кластеров, но в настоящее время открыт только первый — "Основы", включающий вопросы верховенства права, прав человека, борьбы с коррупцией и судебной реформы. Здесь все страны, которые хотят в ЕС, должны признать все нормы и "ценности" нынешней Европы.

Как пишет Еuronews, дипломаты считают разделение стран правильным. Украина воюет, и это не может не накладывать отпечатка на все, что там происходит. При этом в ЕС понимают, что для Киева такой шаг будет воспринят как торможение украинской заявки. Там хотят, чтобы Украину приняли в ЕС "прицепом", вместе с Молдавией. Теперь на этих планах можно будет поставить крест, но другого выхода нет.

В последнее время две страны публично выступили против желаний Украины. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не согласен с открытием всех переговорных кластеров для Украины. А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока там прославляют бандеровцев.