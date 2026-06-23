Росстандарт вводит новый ГОСТ на сумки и чемоданы с марта 2027 года

Росстандарт вводит новый межгосударственный стандарт для сумок, чемоданов и портфелей. Правила вступят в силу 1 марта 2027 года и заменят нормы двадцатилетней давности. Регламент поддержали семь стран, включая Россию, Беларусь и Казахстан. Новые требования касаются только взрослых аксессуаров и не затрагивают школьные ранцы или детские рюкзаки, пишет ТАСС.

Документ устанавливает строгие показатели прочности. Теперь швы дорожных рюкзаков и пляжных сумок должны выдерживать нагрузку от 30 Н/см, а ручки жестких чемоданов - не менее 400 Н. Производители могут использовать любые методы сборки: от шитья и склеивания до литья и плетения, но итоговый продукт обязан соответствовать критериям безопасности.

Особое внимание эксперты уделили деталям. Краска на изделиях не должна линять или осыпаться, а все внутренние швы и края материалов подлежат обязательной обработке. В женских сумках и рюкзаках ГОСТ требует наличие минимум одного-двух карманов. Для чемоданов ограничили даже размер зазора между крышкой и корпусом - он не может превышать 0,4 см.

Стандарт четко разделяет брак и особенности материала. Трещины, следы клея, ржавая фурнитура и сломанные замки теперь официально запрещены. При этом естественные отметины на натуральной коже браком не считаются. Такие правила помогут очистить рынок от некачественных товаров и упростят споры между покупателями и магазинами.

Ранее сообщалось, что Росстандарт вводит новый ГОСТ по уборке специализированных помещений, который начнет действовать уже 1 июля. Теперь компаниям нужно четко контролировать работу персонала, правила входа в чистые зоны и график техобслуживания. Процесс уборки станет поэтапным: сначала клинеры моют общие поверхности, а затем переходят к важному оборудованию и сложным участкам.