Трамп: Ford и General Motors могут начать производство ракет Patriot и Tomahawk

Автомобильные концерны Ford и General Motors могут начать производство оружия, в том числе ракет Patriot и Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, речь идет о предприятиях с избыточными производственными мощностями – они могут заключить соглашения по производству ракет.

Трамп добавил, что GM, якобы, уже "очень заинтересовалась" производством вооружений и готова выделить несколько заводов для перепрофилирования.

"Мы находимся в состоянии сильного экономического подъема в направлении производства оружия, и некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделки по закупке и производству ракет, и, в частности, Patriot. У нас их довольно много, но мы хотим убедиться, что у нас всегда есть много кандидатов", - цитирует РБК Трампа.