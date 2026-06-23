Месси стал единолично лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, его догоняет Мбаппе

Аргентинец Лионель Месси снова отличился на чемпионате мира по футболу.

Накануне Аргентина победила Австрию со счётом 2:0. Оба мяча на счету именитого футболиста, при этом Лионель ещё и не забил пенальти в матче.

38-летний Месси отличился на чемпионатах мира уже 18 раз. Он уверенно занимает первую строчку в истории по голам на мундиалях. Однако его преследует француз Килиан Мбаппе, у которого уже 16 мячей на мировых первенствах.

Сегодня ночью Франция обыграла Ирак со счётом 3:0, два мяча забил Мбаппе. 27-летний форвард, вероятно, попытается догнать Месси по голам уже на этом чемпионате.