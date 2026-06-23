Такер Карлсон объявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию

Бывший сторонник президента США Дональда Трампа известный американский журналист Такер Карлсон объявил, что больше не поддерживает республиканцев. Причина - агрессивная война США против Ирана вопреки интересам американцев.

"Как я могу поддерживать политически партию, которая не лояльна к США?" - вопрошает Карлсон.

Он отметил, что всю свою жизнь всегда голосовал за республиканцев, "но этому невозможно найти оправдания". В то же время Карлсон не сказал, что никогда не будет поддерживать республиканцев.

Ранее Карлсон выступил резко против нападения на Иран. На этой почве он рассорился с Трампом. Еще в прошлом году он был против нанесения ударов по Ирану. В ответ Трамп назвал его "чокнутым", который не понимает, что Иран не может иметь ядерного оружия.

Впрочем, Карлсон выражает точку зрения большинства американцев. По данным последнего опроса, 69% американцев считают, что война не стоила того, чтобы ее начинать. Противоположной позиции придерживаются лишь 31%. Это примерно совпадает с рейтингом Трампа, которого поддерживают около трети американцев. "Сделка воспринимается большинством электората как вынужденное признание своего поражения в этой войне", - написал политолог-американист Малек Дудаков.