Пассажиров AlMasria больше суток держат в "Кольцово", отказываясь отменять рейс

Пассажиры рейса UJ-722 "Екатеринбург - Шарм-эль-Шейх", которые больше суток ждут своего вылета, просят вмешаться в ситуацию Уральскую транспортную прокуратуру.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолет должен был вылететь еще в 08.40 понедельника (22 июня), однако рейс перенесли сначала на 10.00, а позднее и на 11.00 вторника (23 июня). Как передает канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на одного их пассажиров Дмитрия, всю ночь ожидающие своего отпуска уральцы провели в гостинице, а на утро их наконец посадили в самолет, но только чтобы "покатать" по взлетной полосе и вернуть обратно к трапу, на поле и в терминал аэропорта.

Пилот якобы сообщает об ошибке, которую выдает бортовой компьютер. При этом, компания AlMasria, осуществляющая рейс, отказывается его отменять. Из-за этого люди не смогут получить деньги за возврат путевки.

"Люди в отчаянии, испорченный отдых и потерянное время. Просим вмешаться в ситуацию Уральскую транспортную прокуратуру и соответствующие ведомства", - заявил Дмитрий.

На момент публикации Уральская транспортная прокуратура еще не прокомментировала ситуацию.