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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пассажиров AlMasria больше суток держат в "Кольцово", отказываясь отменять рейс

Пассажиры рейса UJ-722 "Екатеринбург - Шарм-эль-Шейх", которые больше суток ждут своего вылета, просят вмешаться в ситуацию Уральскую транспортную прокуратуру.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолет должен был вылететь еще в 08.40 понедельника (22 июня), однако рейс перенесли сначала на 10.00, а позднее и на 11.00 вторника (23 июня). Как передает канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на одного их пассажиров Дмитрия, всю ночь ожидающие своего отпуска уральцы провели в гостинице, а на утро их наконец посадили в самолет, но только чтобы "покатать" по взлетной полосе и вернуть обратно к трапу, на поле и в терминал аэропорта.

Пилот якобы сообщает об ошибке, которую выдает бортовой компьютер. При этом, компания AlMasria, осуществляющая рейс, отказывается его отменять. Из-за этого люди не смогут получить деньги за возврат путевки.

"Люди в отчаянии, испорченный отдых и потерянное время. Просим вмешаться в ситуацию Уральскую транспортную прокуратуру и соответствующие ведомства", - заявил Дмитрий.

На момент публикации Уральская транспортная прокуратура еще не прокомментировала ситуацию.

Теги: AlMasria, Кольцово, Екатеринбург, Шарм-эль-Шейх, рейс, задержка, пассажир


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2026 12:31 Мск Прокуратура вмешалась в ситуацию с задержкой рейса из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх

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