Мосгорсуд рассмотрит жалобу Тимура Иванова на отказ в отправке на СВО

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на отказ военкомата заключить контракт с экс-замминистра обороны России Тимуром Ивановым для службы в зоне проведения специальной военной операции.

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на решение Мещанского районного суда. Тот ранее отказал в удовлетворении иска Иванова к Минобороны и военкомату Москвы. Заседание назначено на 15 июля, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб.