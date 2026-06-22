В Думе Нижневартовска состоялось совещание депутатской фракции "Единой России"

Перед началом работы думских профильных комитетов и очередного заседания Думы города Нижневартовска состоялось совещание фракции партии «Единая Россия».

На заседании депутаты-единороссы рассмотрели ряд вопросов.

Напомним, на предстоящем 53-м заседании городского парламента столицы Самотлора народным избранникам предстоит принять решение о назначении выборов депутатов Думы города Нижневартовска восьмого созыва.

В ходе совещании фракции участники были проинформированы относительно уже принятых решений в Думе Югры и в Тюменской областной Думе. Выборы назначены на 20 сентября.



Также на заседании фракции депутаты обсудили информацию об исполнении наказов избирателей в период с 2021 по 2026 годы и подготовку отчета деятельности депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе города Нижневартовска седьмого созыва за первое полугодие 2026 года.

Руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в городском парламенте Владимир Джек отметил, что это было заключительное заседание фракции в Думе Нижневартовска 7 созыва и поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и результаты за весь пятилетний период совместной работы.