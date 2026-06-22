Загадочная радиостанция "Судного дня" передала в эфир новые шифры

В понедельник радиостанция УВБ-76, которую многие знают как станцию "Судного дня", передала в эфир сразу два голосовых сообщения. В 11:33 по московскому времени слушатели зафиксировали кодовые слова "Станонант" и "Обедобуян". Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи", авторы которого круглосуточно записывают все сигналы и сообщения этой частоты.

Военные создали станцию УВБ-76 еще в 1970-х годах. С того времени она постоянно транслирует короткий жужжащий звук, из-за чего люди прозвали ее "Жужжалкой". Обычно станция просто гудит, поэтому каждое появление в эфире человеческого голоса привлекает внимание радиолюбителей по всему миру. Зачем нужны эти странные сигналы, до сих пор остается тайной.