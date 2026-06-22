Акция "Свеча памяти" в память героев Великой Отечественной войны состоялась в Астрахани

В ночь с 21 на 22 июня Астраханская область присоединилась к всероссийским памятным акциям, посвященным 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

85 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ежегодно в День памяти и скорби по всей России проходят акции, объединяющие народ в едином порыве скорби и благодарности павшим героям.

В Астраханской области памятные мероприятия начались вечером 21 июня. В Братском саду прошел концерт-реквием, посвященный памяти павших. Кульминацией ночи стала Международная акция «Огненная картина войны». У стен Астраханского кремля зажглась масштабная инсталляция «Астрахань помнит». Из 15 тысяч свечей участники выложили огромное полотно размером 10 на 15 метров, в основу которого легли сюжеты наступления советской армии, скопированные с исторических картин и плакатов военного времени. Организаторами акции выступили агентство по делам молодежи Астраханской области, региональный Патриотцентр и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

И ров в четыре часа утра в Братском саду по традиции прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». В возложении лампад и цветов приняли участие вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, спикер регионального парламента Игорь Мартынов, представители органов исполнительной власти, бойцы и ветераны специальной военной операции, депутатский корпус, представители казачества и общественных организаций. Все неравнодушные астраханцы и гости города смогли прийти, зажечь свою свечу и почтить память погибших героев.

«22 июня — одна из самых трагических дат в истории России. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней, но не сломила дух нашего народа. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава воинам-освободителям, труженикам тыла, всем, кто пережил ужасы войны и восстановил страну из руин. Наш священный долг — бережно хранить эту память и передавать ее будущим поколениям», - подчеркнул Игорь Мартынов.

В этом году Всероссийская акция «Свеча памяти» также прошла во всех муниципальных образованиях Астраханской области. Кроме того, сегодня в 13:15 по местному времени жители региона могут присоединиться к общероссийской минуте молчания.