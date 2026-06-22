В Челябинской области в ДТП погибли водитель и маленький ребёнок

На одной из трасс Челябинской области произошла авария. Погибли двое, один из них – трёхлетний мальчик.

Трагедия случилась вечером 20 июня в Чебаркульском районе. На 30 км дороги Бишкиль – Варламово "Инфинити FX 35" выехал на "встречку" (выезд разрешён). Там он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем DEEPAL. После этого "Инфинити" опрокинулся, а DEEPAL съехал в кювет.

Водитель "Инфинити" и пассажир, мальчик 2023 г.р., умерли на месте. Пострадали трое людей, ехавших в автомобилях. Погибший ребёнок ехал без специального детского удерживающего устройства, сообщает южноуральское управление ГАИ.