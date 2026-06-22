Власти Крыма пообещали прояснить ситуацию с новыми сменами в "Артеке" и других лагерях

Власти Крыма обещали прояснить ситуацию с "Артеком" и другими детскими лагерями полуострова утром 22 июня.

"Коллеги задают вопросы по детским лагерям и "Артеку" в частности. Предлагаю дождаться утра. Всем станет все понятно. Обстановка на полуострове непростая и меры принимаются соответствующие. Спасибо", - написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Ранее канал "Кровавая барыня" сообщил, что в международном детском центре "Артек" под Ялтой, якобы, отменяют смены, некоторых детей, направлявшихся в лагерь, развернули прямо в дороге.

Накануне в Крыму была ограничена подача электричества, а также на 22 и 23 июня введен полный запрет на отпуск топлива на АЗС гражданам – заправляются только государственные службы.

Согласно данным на официальном сайте "Артека", 21 июня должна была стартовать седьмая смена.