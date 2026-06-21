Детский лагерь "Орленок" в Тыве, где пьяный мужчина напал на детей, охранялся сторожами

Детский лагерь "Орленок" на озере Чагытай в Тыве охранялся сторожами, в наличии есть тревожная кнопка, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

"Нарушитель задержан сотрудниками лагеря и передан правоохранительным органам. Кнопка тревожной сигнализации исправна, ее работоспособность проверена 18.06.2026 года сотрудниками ФГУП "Охрана". Важно: охрана объекта осуществляется сторожами в штатном расписании лагеря", - говорится в сообщения.

В ведомстве также уточнили, что повреждения получили двое подростков. Их здоровью ничего не угрожает.