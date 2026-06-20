В Свердловской области отменили режим опасности атаки дронов

Губернатор Денис Паслер сообщил об отмене режима опасности атаки беспилотников в Свердловской области. Глава региона опубликовал официальное уведомление в своем канале. Он подтвердил, что угроза миновала, и жители могут вернуться к привычным делам.

Особый режим безопасности действовал в области чуть более пяти часов. Власти сняли все ограничения, которые вводили ранее для защиты населения и важных объектов. Теперь транспорт и общественные организации региона снова работают в обычном режиме.

Ранее система РСЧС ввела режим опасности атаки беспилотников в Свердловской области и соседних регионах. Силовые структуры и службы мониторинга перешли на усиленный контроль воздушного пространства, чтобы вовремя обнаружить неопознанные летательные аппараты и защитить людей/