"Единая Россия" назвала лидеров списка на выборах в Свердловской области

Свердловское отделение "Единой России" провело региональную конференцию и выбрало трех главных кандидатов в законодательное собрание области. Первое место в списке занял губернатор Денис Паслер. Вторым номером стал Герой России и участник спецоперации Максим Шоломов. Замыкает лидерскую тройку вице-спикер областного парламента Аркадий Чернецкий. Таким составом партия планирует привлечь голоса избирателей на предстоящем голосовании, пишет ЕАН.

Выборы в Свердловской области пройдут одновременно с голосованием за депутатов Госдумы. ЦИК России уже утвердил трехдневный график: избирательные участки откроют свои двери 18, 19 и 20 сентября. В эти дни жители региона определят судьбу 50 депутатских кресел в местном парламенте. Половину мест займут победители в одномандатных округах, а остальные 25 мандатов распределят между представителями партийных списков. Таким образом, избиратели полностью обновят состав законодательного собрания области.

Ранее избирательная комиссия Свердловской области 16 июня официально назначила выборы депутатов в местное Законодательное собрание на 20 сентября 2026 года. Уже на следующий день кандидаты смогут начать процедуру выдвижения.