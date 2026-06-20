В Кишиневе прошел массовый марш в защиту традиционной семьи

Оппозиционная Партия социалистов организовала в Кишиневе шествие в поддержку традиционных ценностей. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" и проевропейские активисты анонсировали неделю мероприятий в поддержку ЛГБТ*. Организаторы этих акций использовали на плакатах изображение Кафедрального собора, что вызвало резкий протест со стороны Православной церкви Молдавии. В ответ на это социалисты вывели своих сторонников на улицы города в субботу, пишет РИА Новости.

Колонна прошла от Экономической академии к скверу у главного собора столицы. Участники несли плакаты "Будет семья - будет и страна" на двух языках и скандировали лозунги за сохранение национальных традиций. Оппозиция обвиняет прозападное правительство в навязывании обществу чуждых взглядов и требует законодательно защитить институт семьи. Молдавская церковь поддерживает эти требования, заявляя, что подобные фестивали провоцируют конфликты и оскорбляют чувства верующих. Прошедший марш подтвердил готовность граждан отстаивать привычный уклад жизни.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что около 3,5 тысячи иностранцев подали заявки на временное проживание в России из-за приверженности нашим традиционным ценностям. Ведомство уже одобрило 90% этих обращений, отказав лишь одному проценту заявителей.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ.