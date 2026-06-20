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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Когда карты Visa и Mastercard окончательно заменят на "Мир"

Российские банки начали планомерную замену карт Visa и Mastercard на отечественный "Мир". Опрос участников рынка показал, что этот процесс завершится не раньше 2030 года. Сейчас "Мир" уже занимает 75% рынка, но старые карты западных систем все еще работают внутри страны. Чтобы стимулировать переход, оператор НСПК предложил снизить банковские комиссии по операциям через Visa и Mastercard до 1% в 2027 году, а в 2028 году полностью их отменить, пишет РИА Новости.

Сбербанк уже переводит клиентов на национальный пластик, но отмечает, что быстро заменить такой объем карт невозможно. Оптимальный срок для этого - ближайшие шесть лет. В Т-Банке и Совкомбанке доля активных карт иностранных систем составляет около 15%, и этот показатель постоянно падает. ВТБ за прошлый год заменил на "Мир" уже треть своего портфеля. Банкиры подчеркивают, что процесс идет естественным путем: старые карты постепенно выходят из обращения, а клиенты получают новые российские аналоги.

Ранее оператор НСПК планировал ускорить отказ от карт Visa и Mastercard в России с помощью экономических мер. Чтобы банки активнее заменяли иностранный пластик на "Мир", компания предложила постепенно снижать межбанковские комиссии по таким операциям: в 2027 году ставка упадет до 1%, а в 2028 году станет нулевой.

 

 

Теги: карты, банк, мир


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