Пенная вечеринка открыла театральный фестиваль "Коляда-Plays"

В Екатеринбурге стартовал фестиваль "Коляда-Plays", который открыли яркой пенной вечеринкой. Праздник театра продлится 10 дней и закончится 30 июня. За это время зрители увидят 26 спектаклей от коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Твери, Ижевска и других городов.

В этом году организаторы проводят фестиваль без его основателя и главного участника - драматурга Николая Коляды. Знаменитый режиссер скончался 2 марта. Несмотря на утрату, театры привезли свои лучшие постановки, чтобы продолжить дело мастера и познакомить публику с современной драматургией.

Сообщалось, что международный фестиваль "Коляда-Plays" в этом году не получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, о чем стало известно из официальных данных фонда. Трудности с финансированием возникли из-за смены руководства после смерти Николая Коляды: новым художественным руководителем стал Олег Ягодин, а директором - Эка Вашакидзе.