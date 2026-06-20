В Свердловской области объявили режим опасности из-за беспилотников

Система РСЧС оповестила Свердловскую область о режиме беспилотной опасности. Специалисты ведомства также установили аналогичный статус в соседних регионах. Власти просят жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

Сейчас силовые структуры и подразделения мониторинга внимательно контролируют воздушное пространство над областью, чтобы вовремя заметить неопознанные летательные аппараты и обеспечить безопасность граждан.

Ранее в подмосковном Жуковском в результате пожара после атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка, которая находилась дома с бабушкой. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что власти окажут семье всю необходимую поддержку, а также выплатят компенсации жителям 18 поврежденных домов в Котельниках, Люберцах, Раменском и Балашихе.