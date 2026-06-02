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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников подписал постановление о преимущественном праве участников спецоперации-жителей Костромской области на заключение соцконтракта

По инициативе главы Костромской области Сергея Ситникова в региональное законодательство внесена норма о первоочередном заключении социальных контрактов с участниками специальной военной операции.

(2026)|Фото: max.ru/sk_sitnikov

Теперь ветераны боевых действий, которые признаны безработными или ищут работу, смогут получить до 350 тысяч рублей на организацию своего собственного дела. Средства можно будет расходовать на закуп необходимого оборудования, технические средства и расходные материалы. При этом, подтверждать среднедушевой доход при оформлении соцконтракта не потребуется, но получение рекомендации от регионального филиала фонда «Защитники Отечества» необходимо.

Стоит напомнить, что в рамках исполнения поручения Президента в Костромской области действует образовательная программа по обучению ветеранов предпринимательской деятельности. Также военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют возможность получить консультацию специалистов центра «Мой бизнес». В том числе такая поддержка будет оказана при разработке бизнес-плана для заключения социального контракта и дальнейшего сопровождения проекта.

(2024)|Фото: adm44.ru

Вообще Костромская область с первых дней специальной военной операции помогает военнослужащим. В рамках исполнения поручения губернатора Сергея Ситникова в регионе разработана и осуществляется комплексная программа поддержки участников спецоперации и их семей, которая медицинскую, психологическую и юридическую помощь, различные меры социальной поддержки.

Возможность преимущественного заключения социального контракта для участников спецоперации, завершивших военную службу, будет содействовать более быстрой социализации и адаптации их к мирной жизни.

 

Теги: сергей ситников, военнослужащие, втераны спецопреации, соцконтракт


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