02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

В Думе Астраханской области подвели итоги работы в сфере парламентского контроля

Ежегодно до 1 июня в Думе Астраханской области подводятся итоги парламентского контроля за исполнением регионального законодательства в минувшем году, которые направляются в Минюст РФ. Такой мониторинг ведется на системной основе с 2017 года по распоряжению Председателя регионального парламента Игоря Мартынова, инициировавшего принятие соответствующего регионального закона о парламентском контроле в Астраханской области. Всего за период с 2017 по 2025 год депутатами проанализировано более 70 норм регионального законодательства.

Водные ресурсы: защита уникальных природных объектов

В этой сфере особое внимание было уделено предотвращению истощения водных объектов, в том числе уникальных природных водоемов зоны западных подстепных ильменей, играющих ключевую роль в обеспечении водными ресурсами населения и сельского хозяйства региона.

Депутаты отметили, что федеральных субвенций, выделяемых на водохозяйственные мероприятия, недостаточно для проведения подкачки воды в истощенные водные объекты. Действующее законодательство не предусматривает расходование средств субвенций на такие мероприятия, как закачка воды для предотвращения истощения водоемов.

В 2024 году по инициативе Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был принят региональный закон, предусматривающий дополнительное финансирование в размере 76,9 млн рублей на подкачку западных подстепных ильменей. По итогам парламентского контроля депутаты подготовили обращение к Правительству РФ о включении мероприятий по предотвращению истощения вод в состав мероприятий по охране поверхностных водных объектов.

Народные дружины: эффективный инструмент охраны правопорядка

Парламентский контроль показал высокую эффективность применения Закона Астраханской области об участии граждан в охране общественного порядка. На сегодняшний день в региональном реестре зарегистрированы 73 народные дружины, в том числе 7 дружин из числа членов казачьих обществ, которые действуют во всех муниципальных образованиях Астраханской области.

При содействии дружинников выявляются преступления, пресекаются административные правонарушения. Региональным законодательством установлены гарантии для дружинников в случае причинения вреда их здоровью: размеры единовременных пособий составляют от 250 тысяч до 1 млн рублей.

Для членов казачьих дружин предусмотрены субсидии в рамках регионального проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества и государственная поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области». С 1 января 2025 года размер ежемесячной выплаты за участие в охране общественного порядка составляет 350 рублей за один час дежурства.

Муниципальные образования региона также активно применяют меры поощрения дружинников. Например, в ряде сельских поселений Наримановского района дружинники полностью освобождены от уплаты земельного налога. В Ахтубинском, Приволжском, Лиманском и других районах предусмотрены денежные выплаты и компенсации. В городе Астрахани дружинники поощряются билетами на культурные мероприятия.

По итогам парламентского контроля депутатским корпусом установлено, что Закон о народных дружинниках успешно реализуется на территории Астраханской области. Народные дружины являются действенным инструментом содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений. Депутаты Думы Астраханской области продолжат мониторинг правоприменения и совершенствование регионального законодательства в данной сфере.

Социальная поддержка: защита прав детей-инвалидов

В 2025 году Дума Астраханской области провела анализ применения регионального законодательства в части предоставления компенсации затрат родителей детей-инвалидов на организацию их обучения на дому. В ходе мониторинга выявлено, что многие родители не осведомлены о возможности получения компенсации.

Депутаты рекомендовали Правительству Астраханской области и органам местного самоуправления активизировать информационно-разъяснительную работу с родителями детей-инвалидов по вопросам реализации их прав на получение компенсации затрат на организацию обучения.

Животные без владельцев: решение острой проблемы

Парламентский контроль за исполнением закона об обращении с животными без владельцев показал, что, несмотря на принимаемые меры и выделяемое финансирование, ситуация в регионе остается напряженной. Уровень обращений граждан за медицинской помощью после укусов собак в Астраханской области в 1,7 раза превысил средний показатель по ЮФО и в 2,5 раза – по России в целом.

Учитывая многочисленные обращения граждан, по результатам парламентского контроля в Думе Астраханской области были разработаны и приняты законы, устанавливающие запрет на препятствование отлову животных без владельцев, а также административную ответственность за их прикорм в общественных местах.

Законодательные инициативы: от налоговой политики до безопасности

По итогам парламентского контроля Дума Астраханской области выступила с рядом законодательных инициатив, направленных на совершенствование федерального законодательства. Среди которых - законодательное закрепление права детей-сирот на бесплатное горячее питание в школах; исключение услуг уличных патрулей и охранников из перечня видов деятельности для патентной системы налогообложения (федеральный закон принят); расширение перечня оснований, при которых невозможен арест средств местных бюджетов (федеральный закон принят); обеспечение граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, бесплатным проездом к месту лечения; отнесение государственной социальной стипендии к доходам, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам; установление единых требований к физкультурно-оздоровительным организациям и механизма контроля за ними.

Как отметил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, главная цель парламентского контроля – обеспечить эффективное взаимодействие всех ветвей власти для решения задач, поставленных Президентом, и в конечном счете – улучшить жизнь каждого жителя региона. Парламентский контроль продолжает оставаться важнейшим инструментом обратной связи между властью и обществом, позволяя своевременно корректировать законодательство на основе системного анализа реального его исполнения.

Теги: парламентский контроль, игорь матынов, дума астраханской области, законодательство


