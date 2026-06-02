Прокуратура организовала проверку после новости о нанесении ножевого 12-летней школьнице из Полевского

Прокуратура Полевского организовала проверку, после публикации новости о нападении с ножом 13-летней школьницы на 12-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с ранением в грудную клетку.

Инцидент произошел в мае возле дома по ул. Розы Люксембург. Пострадавшая находилась в компании сверстников, когда к ним подошли две школьницы. Началась перепалка и одна из подошедших достала нож и пырнула подростка. После этого обидчицы сразу убежали, а девочку доставили в больницу. По данным СМИ, ей диагностировали проникающую колото-резанную рану грудной клетки. В результате нападения также якобы было задето левое легкое. Ей сделали операцию, состояние школьницы врачи оценивают как удовлетворительное.

Нападавшую 13-летнюю девочку тоже поймали. Как рассказали в полиции, на допросе она призналась, что всегда носит с собой нож. Несовершеннолетнюю уже поставили на учет в ПДН. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного органом предварительного расследования по факту нанесения ранения школьнице.