Юрий Бурлачко сообщил подробности о развитии системы агроклассов на Кубани

"На прошлой неделе на состоявшемся в Москве под эгидой Совета Федерации III Форуме тружеников села была затронута наиболее актуальная проблематика современного агропрома и перспективы его развития. Отмечу, поднятые коллегами темы глубоко созвучны с краевой стратегией реализации госполитики в сфере АПК, особенно принимая во внимание тот факт, что Кубань является гарантом продовольственной безопасности страны, а сам агропром - по сути, фундаментом всей региональной экономики", - написал на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что при всей технологичности сельского хозяйства и активном использовании в нем искусственного интеллекта, вопросы кадрового обеспечения села остаются приоритетными Это задает определенный вектор работы федерального центра и субъектов страны по подготовке отраслевых специалистов.

На Форуме, в частности, была оглашена статистика по формированию агроклассов в стране. Так, на данный момент в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» в регионах уже имеется в общей сложности около тысячи таковых, в которых обучается более 16 тысяч школьников. А к 2030 планируется создать не менее 18 тысяч таких классов.

"Это действительно эффективная профориентационная модель образования, способствующая в перспективе осознанному выбору молодежью своей специальности и позволяющая ей точно и в срок подготовиться к необходимым экзаменам. В Краснодарском крае данному направлению уделяется особое внимание. Так, в 2025-2026 годах во всех 44 муниципалитетах Кубани организована работа 204 агроклассов, где азы сельхознауки постигают более 2,2 тыс. ребят. При том, что год назад их было всего 133 с охватом немногим более 1,5 тыс. десяти- и одиннадцатиклассников", - сообщил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко привел пример одной из школ Гулькевичского района, где ведется агрообразование, и в котором кубанские парламентарии побывали в прошлом год. В ходе визита они наглядно убедились в том, насколько дети погружены в процесс применения знаний на практике.

"И, самое главное, уже есть положительная динамика по числу выпускников, поступивших в учреждения СПО и в вузы по профилям актуальных направлений обучения в агроклассах, - с 33 процентов в 2024 году до 41 процента в 2025-ом. Добавлю, в нынешнем году в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» дополнительные агроклассы откроют в школах пяти муниципалитетов нашего края. Если мы хотим видеть в перспективе наш АПК максимально адаптированным к современным реалиям, укомплектованным профессионалами, заинтересованными в своем дальнейшем развитии, то укрепление такой базы профподготовки - надежный трамплин в его будущее", - резюмировал Юрий Бурлачко.