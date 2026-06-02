На домах Екатеринбурга хотят разместить системы оповещения и планы эвакуации

На многоквартирных домах в Екатеринбурге хотят разместить системы оповещения и планы эвакуации на случаи возможной атаки БПЛА. Этот вопрос обсуждали депутаты на заседании комиссии по безопасности гордумы.

"Ведется активная работа по системе оповещения. Мы планомерно развиваем ее. Минимум 20 устройств в год ставим. На данный момент ставим на муниципальные объекты", – передает ЕАН слова главы отдела гражданской защиты населения города Павла Кротова.

По его словам, решение установить громкоговорители на свои дома, а также подойдет ли их подвал для укрытия, должны принять сами жильцы на общем собрании. Модернизировать или обновить каждый из них у города возможности нет - сделать это будет возможно только по распоряжению президента РФ.

Кротов отметил, что сейчас в городе насчитывается порядка 8 тыс. многоквартирных домов, но только в чуть более 6 тыс. из них есть подвалы. В противном случае, жильцам стоит искать места в паркингах, подземных переходах и на станциях метро

Что касается плана эвакуации, председатель комиссии Игорь Володин отметил, что от екатеринбуржцев уже поступают вопросы по этой теме. Многие горожане до сих пор не знают, куда им бежать в случае возможной атаки беспилотника. На это Кротов заявил, что с управляющими компаниями уже обсуждается эта тема. УК должны будут развесить соответствующие указатели на домах.