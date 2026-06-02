В Тюмени пенсионер передал мошенникам слитки золота на 14 миллионов рублей

Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом с целью хищения денежных средств у пенсионеров. Соучастник позвонил 84-летнему жителю Тюмени и под предлогом смены основного счёта казначейства, а также сохранения сбережений от возможной блокировки убедил его снять все деньги со счетов, обменять их на слитки золота и передать "уполномоченному лицу".

Пенсионер, полагая, что действует в целях сохранения накоплений, выполнил инструкции. После этого обвиняемый прибыл в Тюмень и забрал у мужчины три слитка золота общей массой 1,25 кг стоимостью более 14 млн рублей. Он доставил золото в Москву, где был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.