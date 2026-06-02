В центре Екатеринбурга стартовало строительство делового центра с общественной парковкой

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана стартовало строительство общественно-делового центра с общественным паркингом на 80 машиномест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне в фундамент залили "первый бетон". Общая высота здания достигнет 11 этажей. На первом расположатся коммерческие помещения и паркинг, который будет оснащен автоматической фиксацией номеров въезжающих автомобилей с оплатой за фактически использованное парковочное время. Попасть на парковку можно будет с улицы Радищева.

Как отметили в мэрии, приезжающие в центр автомобилисты смогут воспользоваться объектом как "перехватывающей парковкой".

"На протяжении последнего десятилетия мы наблюдали, как меняется одна из центральных артерий района – улица Радищева. Сохраняя свою историческую концепцию как торговая, деловая улица, она значительно преобразилась и приобрела лоск, свойственный центру столичного мегаполиса", – отметила исполняющая обязанности главы администрации Ленинского района Елена Форкуш.

Девелопером данного проекта выступает "Форум". Он также выполнит благоустройство и озеленение пешеходной части улицы возле возводимого здания.