Челябинцу вменили кражу 3,5 миллиона под прикрытием оказания строительных услуг

В Челябинске будут судить 46-летнего местного жителя. Ему вменяют мошенничество с ущербом в 3,5 млн руб.

По версии следствия, с 2023 г. мужчина в статусе самозанятого предлагал услуги по строительству бань, размещая объявления в интернете. В марте-декабре 2025 гг. он заключил договоры с восемью клиентами, заведомо не намереваясь их исполнять.

Общая сумма похищенных денег превысила 3,5 млн руб. Дело ушло в Курчатовский райсуд Челябинска, сообщает УМВД по Челябинской области.