ВС РФ поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих военную продукцию

Российские военные в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.

Среди этих предприятий - объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и госкомпания "УкрСпецэкспорт", уточнили в военном ведомстве. Также в Киеве поражены три пункта ТЦК.

Кроме того, в Запорожье поражены цехи машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич".

В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе "Харьковскому государственному авиационному предприятию" и двум объектам ТЭК.

В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда". Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.