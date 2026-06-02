Россия с 3 июня ограничит ввоз картофеля и баклажанов из Армении

Россельхознадзор с 3 июня временно ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ограничения также вводятся на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами.

Напомним, с 22 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении, с 30 мая - плодоовощной продукции, с 2 июня под ограничения попали косточковые фрукты и виноград. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия.