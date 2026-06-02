Жителя Екатеринбурга будут судить за пожар, в котором погибли его внуки

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти одного взрослого и четырех несовершеннолетних. Двое детей являлись внуками обвиняемого.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина 1975 г.р. с 2021 года проживал в доме-бане в СНТ "Рассвет-1" в пос. Горный щит. В июле 2025 года, уезжая в отпуск, он попросил приглядеть за домом дочь, у которой были дети 6 лет и 3 месяцев. Та с собой позвала подругу с детьми 6 и 16 лет. К компании также присоединились 17-летний друг 16-летней девочки.

На придомовой территории была установлена световая электрическая гирлянда, которую во время дождя в ночь с 25 на 26 июля замкнуло. Это привело к пожару, который перекинулся на дом-баню, где спала вся компания. В огне погибли подруга дочери обвиняемого, 17-летний парень, двое шестилетних детей и трехмесячный ребенок. Двое из них были внуками обвиняемого.

Свердловчанин обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 219 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.