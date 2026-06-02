Состояние девочки, выжившей в страшном ДТП в Прикамье, улучшилось

Состояние девочки, выжившей в страшном ДТП на автодороге "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" улучшилось. По данным краевого минздрава, ребенок продолжает лечение в стационаре.

Сейчас состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшая получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

31 мая со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался грузовой автомобиль "МАН" с полуприцепом, которым управлял водитель 1977 года рождения. На 113 километре автодороги он не учел дорожные и метеоусловия, машину занесло на встречную полосу и в результате произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", которым управляла женщина 1982 года рождения. Она везла в машине четырех детей. Трое 2010, 2013 и 2016 года рождения погибли. Шестилетняя девочка получила травмы.