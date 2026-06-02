Финские власти изъяли российские активы в размере почти 4 млн евро

Финское Управление по взысканию долгов приняло решение об изъятии принадлежащих России активов на общую сумму около четырех миллионов евро.

Речь идет о средствах, которые Москва перевела Хельсинки несколько лет назад в рамках совместной программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Инициатором взыскателя выступила украинская энергокомпания "Нафтогаз" вместе со своими дочерними структурами, сообщает РИА Новости.

В 2024 году посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей в отношении ареста недвижимости РФ в стране. Сообщалось об аресте 44 объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в 31,5 млн евро. В посольстве заявили, что действия финских властей являются грубым нарушением международного права. Половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, являются дипломатическим недвижимым имуществом.