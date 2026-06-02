Варфоломей призвал РПЦ признать его главенство

Экуменический патриарх Варфоломей призвал четыре поместные православные церкви, не участвовавшие в Критском форуме в 2016 году, признать его решения. Об этом он заявил по случаю десятилетия того форума, который подавался Фанаром как всеправославный собор.

Накануне.RU ранее писало о том, что на том форуме Фанару удалось принять документы, которые фактически закрепили его положение как главного в православном мире. Это было сделано под будущий уход в раскол, когда Варфоломей опирался на свою роль "восточного папы", вторгаясь на каноническую территорию РПЦ и присоединяясь к украинским раскольникам.

Критский форум 2016 года прошел без участия Русской, Грузинской, Болгарской и Антиохийской православных церквей, которые в последний момент отказались от участия. Варфоломей призвал их изучить шесть документов-решений и послания "собора", чтобы "соборно приступить к их принятию". Это будто бы "единственно верный ответ" для этих церквей. Притом что сам глава Фанара действовал отнюдь не соборно.

Характерно, что позже в раскол ушли четыре церкви, как раз участвовавшие в форуме: Элладская, Александрийская, Кипрская и сам Фанар.