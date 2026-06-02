В Госдуме предложили снизить налоговое давление на малых предпринимателей

Партия "Единая Россия" выступила за смягчение налоговой нагрузки на малых предпринимателей. Об этом рассказала Альфия Когогина, которая курирует партийный проект "Предпринимательство". Она считает, что власти должны делать любые изменения налоговых условий понятными и просчитанными для бизнеса, пишет КП.

В партии поддерживают позицию организации "ОПОРа России": прежде чем вводить новые льготы, нужно оценить эффект от уже действующих мер. Когогина подчеркнула, что в первую очередь поддержку должны получать предприятия, которые создают рабочие места и помогают развивать экономику страны.

Также "Единая Россия" планирует расширить помощь для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Партия предлагает упростить получение господдержки и избавить людей от лишней бумажной волокиты. Эти идеи внесут в Народную программу партии. По словам Когогиной, развитие режима самозанятости - это поручение президента, которое помогает миллионам людей работать на себя и открывает новые возможности для бизнеса.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года, не дожидаясь окончания текущего эксперимента в 2028 году. Парламентарий также считает нужным поднять планку максимально допустимого дохода с 2,4 млн до 3 млн рублей и ежегодно индексировать ее с учетом инфляции.