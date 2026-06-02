Тюменский главред оказалась под следствием за шантаж предпринимателя

Следователи Тюменской области возбудили уголовное дело против главного редактора местного новостного сайта. Женщину обвиняют в клевете и вымогательстве. Сотрудники СК поймали журналистку с поличным, когда она получала три миллиона рублей от тюменского предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.

История началась в конце мая, когда главред получила судебный приказ удалить две статьи о бизнесмене. Вместо того чтобы выполнить требование закона, она потребовала у коммерсанта деньги. За три миллиона рублей женщина обещала стереть с сайта шесть старых текстов с клеветой. Журналистка также угрожала опубликовать седьмой порочащий материал, если мужчина не заплатит.

Силовики задержали подозреваемую прямо во время передачи денег. Сейчас женщина находится под арестом, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

