Матери, нанявшей киллером сына-подростка за шашлык, не стали смягчать приговор

Свердловский областной суд отказал жительнице Качканара в смягчении наказания по делу о заказном убийстве.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. 55-ллетняя свердловчанка решила убить своего сожителя и привлекла к делу сына и бывшую сноху - Светлану Иванову. Последняя же в качестве киллеров наняла своего сына-подростка и его друга, предложив за убийство 5 тыс. рублей и шашлык.

В ночь с 16 на 17 сентября женщина отправила сожителя в магазин за сигаретами, однако в подъезде его уже ожидали подростки. Они избили мужчину, а после вывезли в лес, где продолжили избиение. От полученных травм тот скончался.

За пособничество в убийстве группой лиц по найму и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность Светлана Иванова была приговорена к 15 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Суд также обязал ее выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда сестре погибшего.

В феврале 2026 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство осужденной о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Иванова рассказала, что пересмотрела отношение к содеянному и к порядку отбывания наказания, а с 2022 года характеризуется положительно и предпринимает меры к выплате иска.

В свою очередь, представитель исправительного учреждения и прокурор возражали против удовлетворения ходатайства. Суд также решил отказать в смягчении наказания. На тот момент Ивановой оставалось еще 6 лет 10 месяцев 15 дней колонии.

Осужденная обжаловала постановление в вышестоящей инстанции, но и Свердловский областной суд не усмотрел причин для отмены решения районного суда.