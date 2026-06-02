В Госдуме призвали продлить режим самозанятости до 2035 года

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал продлить срок действия специального налогового режима для самозанятых до 2035 года. Обращение он направил премьеру Михаилу Мишустину.

Действующий эксперимент заканчивается в конце 2028 года. Но людям важно понимать, что с ними будет дальше. Гусев считает, что уже сегодня властям нужно думать об этом. Он также считает необходимым повысить предельный размер дохода для самозанятых до 3 млн рублей с последующей ежегодной индексацией (сейчас 2,4 млн). Ведь инфляция приводит к тому, что многие самозанятые упираются в потолок дохода и вынуждены или выходить из удобного режима, или частично уходить в тень. Но государству выгодно, чтобы люди работали открыто. Самозанятость дала такую возможность, и нужно не растерять доверие, а укрепить его, заключает депутат.

Всего в России уже более 15 млн самозанятых - это почти каждый пятый трудоспособный. При этом в Совете Федерации призывали свернуть режим самозанятости. А спикер верхней палаты Валентина Матвиенко говорит, что в стране появилось много "ложных самозанятых", когда работники имеют прямые трудовые отношения с руководством, но оформлены как самозанятые, чтобы платить меньше налогов. Также власти недовольны тем, что малое число самозанятых платят страховые взносы, а этим людям, если они доживут, нужно будет платить на старости социальную пенсию.