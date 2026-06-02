Цены на бензин в Керчи взлетели до 95 рублей

В Керчи стоимость литра премиального бензина АИ-95 поднялась до 94,95 рубля. Как сообщает телеканал RTVI, теперь топливо в городе стоит почти в полтора раза дороже, чем в соседней Тамани, где литр обычного АИ-95 продают по 72 рубля.

На местных заправках выстроились очереди. Многие АЗС выдают бензин только по талонам и запрещают наливать его в канистры. Из-за этого водители проезжают 30 километров до Тамани, чтобы заправить машины по нормальной цене.

Журналисты отмечают, что в некоторых случаях сотрудники заправок отпускают топливо без талонов, если водителям удается с ними договориться. Тем не менее, высокая цена и дефицит заставляют жителей Керчи все чаще выбирать заправки на материке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти решают проблему дефицита бензина в Крыму и Севастополе. Из-за высокого туристического сезона на полуострове ввели ограничения: топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено.