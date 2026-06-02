Суд Кемерово отправил в колонию отца за развращение собственной дочери

Мысковский городской суд Кемеровской области отправил местного жителя в колонию строгого режима на 10 лет. Судья признал его виновным в развратных действиях по статье 135 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Следствие выяснило, что с сентября 2019 года по октябрь 2022 года мужчина регулярно совершал развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери. При этом он не применял к ребенку физическое насилие.

В это же время преступник искал жертв в интернете. Через социальные сети он переписывался с тремя девочками от 14 до 16 лет. Мужчина отправлял подросткам фотографии и видеоролики непристойного содержания. Теперь за эти преступления осужденный проведет ближайшее десятилетие в исправительном учреждении.

Ранее в Тюмени задержали 44-летнего Алексея Н. по подозрению в попытке изнасилования пятилетней девочки в доме на улице Судостроителей. Ребенка спасла случайная прохожая, которая услышала крики и спугнула нападавшего.